A Red Bull Racing escolheu Liam Lawson como novo parceiro de Max Verstappen para a temporada de 2025 da Fórmula 1. A decisão, anunciada nesta quinta-feira (19), marca a substituição de Sergio Pérez pelo jovem neozelandês. Lawson, que se destacou no programa de desenvolvimento da Red Bull, fará sua estreia na equipe principal após uma temporada impressionante.

Liam Lawson será o novo substituto Sergio Pérez (Foto: Red Bull)

Lawson ingressou no Programa Júnior da Red Bull em 2019 e fez sua primeira aparição na Fórmula 1 com a Scuderia AlphaTauri no Grande Prêmio da Holanda de 2023. Ele substituiu Daniel Ricciardo, que estava lesionado, e assumiu permanentemente o assento na equipe após Ricciardo deixar a competição.

Lawson expressou gratidão pela oportunidade e pelo apoio recebido da equipe Red Bull.

- Ser anunciado como um piloto da Oracle Red Bull Racing é um sonho de vida para mim. Estou super animado para trabalhar ao lado de Max e aprender com um campeão mundial- disse Lawson.

Christian Horner, diretor e CEO da Oracle Red Bull Racing Team, elogiou Lawson por suas performances. Ele afirmou que Lawson provou ser um competidor nato, capaz de entregar resultados fortes e se destacar sob pressão.

Fórmula 1 em 2025

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.