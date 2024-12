Mercedes bate martelo e anuncia retorno de Bottas como reserva na Fórmula 1 2025 Equipe oficializou anúncio após publicar imagem com os contornos do rosto do piloto, com direito a mullets e bigode

Bottas com as cores da Sauber neste ano (Foto: AFP)