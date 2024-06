Quem é Jrue Holiday, destaque do Boston Celtics nas finais da NBA?

Jrue Holiday foi o maior pontuador do Celtics no Jogo 2 contra o Mavericks (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 17:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O armador do Boston Celtics, Jrue Holiday, vive grande fase nas finais da atual temporada da NBA. O atleta de 33 anos é um dos mais experientes da equipe e, contra o Dallas Mavericks, busca tirar o time celta da fila de 16 anos sem título. O camisa 4 do Celtics está em sua 15ª temporada na liga norte-americana de basquete.

Diferente de companheiros de equipe como Jayson Tatum e Jaylen Brown, Holiday não chegou à NBA como uma "super estrela". O armador foi a 17ª escolha do Draft de 2009 - feita pelo Philadelphia 76ers. Mas ainda no seu primeiro time, Jrue mostrou seu valor e na temporada 2012/13 foi escolhido para o "All-Star" da NBA.

A trajetória de Jrue Holiday na liga é caracterizada por ele ser um jogador que melhora o funcionamento do time. A chegada ao Milwaukee Bucks, em 2020, formou um trio de extrema qualidade na franquia, com Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. Por lá, o trio levou o time de Wisconsin ao título de campeão da NBA na temporada 2020/21.

Apesar da grande fase no Bucks, no início da atual temporada, o jogador foi envolvido em uma troca de três franquias para o Portland Trail Blazers. No entanto, a equipe ainda o colocou em uma outra troca - que levou Holiday ao Boston Celtics. No time celta, o jogador chegou como "a última peça que faltava", para completar aquele que era apontado como o time mais forte da NBA.

Jrue Holiday chegou ao Boston Celtics em setembro de 2023 (Foto: AFP)

Não à toa, Jrue Holiday e Boston Celtics chegaram as finais da NBA, diante do Dallas Mavericks. O time do Leste possui uma boa vantagem de 2 a 0 e busca mais duas vitórias para sair da fila e ser campeão novamente.

Com a presença do camisa 4, a equipe de Joe Mazzulla volta à quadra nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Mavericks, pelo Jogo 3 da série. Abaixo, confira o calendário da série

Jogo 1 - vitória do Boston

Jogo 2, vitória do Boston

Jogo 3, em Dallas

Quarta-feira (12), às 21h30

Jogo 4, em Dallas

Sexta-feira (14), às 21h30

Jogo 5 (se necessário), em Boston

Segunda-feira (17), às 21h30

Jogo 6 (se necessário), em Dallas

Quinta-feira (20), às 21h30

Jogo 7 (se necessário), em Boston

Domingo (23), às 21h