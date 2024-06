Franca ou Flamengo: quem é o maior campeão brasileiro de basquete?

Franca e Flamengo são os maiores campeões do basquete nacional (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Franca e Flamengo fazem a grande final do NBB da temporada 2023/24. Ambos os times possuem uma grande história no basquete brasileiro, mas que possuem uma confusa tratjetória sobre os títulos que conquistaram.

Em caso de título do Flamengo, o time Rubro-Negro se solidifica cada vez mais como o maior campeão do NBB, mas não será o maior campeão do basquete nacional, já que o Franca detém essa marca. Se juntar a Taça Brasil de Basquete, o Campeonato Nacional de Basquete e o NBB, a equipe paulista já conquistou 13 títulos, enquanto o Flabasquete, oito.

Dentro da Taça Brasil e o Campeonato Nacional de Basquete, o Franca conquistou 11 títulos (1971, 1974, 1975, 1980, 1981, 1990, 1991, 1993, 1997, 1998 e 1999). No NBB, o time de São Paulo venceu as duas últimas edições (2021-22 e 2022-23) e vai com força máxima em busca do tri e o 14º título.

No lado do Flamengo, o time carioca conquistou apenas um título antes da criação do NBB, em 2008, a conquista consolidou o início da hegemonia flamenguista. O Rubro-Negro já conquistou sete títulos do Novo Basquete Brasil (2008-09, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 e 2020-21).

