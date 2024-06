Quem é Jaylen Brown, astro do Boston Celtics nas finais da NBA?

Jaylen Brown busca seu primeiro título na NBA (Foto: Justin Casterline / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O ala Jaylen Brown é um dos protagonistas do Boston Celtics, que disputa as finais da NBA de 2024 com o Dallas Mavericks. O atleta de 27 anos está na liga desde 2016 e nunca vestiu a camisa de outra franquia. Depois de se destacar no basquete universitário pela Universidade da Califórnia, ele foi selecionado como terceira escolha geral do draft daquele ano.

Logo que chegou à liga, Brown já mostrou que seria um jogador muito útil ao elenco dos Celtics. No entanto, demorou um pouco para se consolidar como uma estrela. Nos últimos anos, porém, teve sucesso inegável. O ala foi, inclusive, selecionado para o All-Star Game (Jogo das Estrelas da NBA) em três oportunidades (2021, 2023 e 2024).

No começo da atual temporada, Jaylen Brown assinou uma extensão de contrato máxima, tornando-se o jogador com o contrato mais caro da história da liga. A decisão foi contestada por alguns fãs e profissionais da imprensa. No entanto, o atleta vem apresentando grande forma e provando que vale o investimento da franquia.

Recentemente, Jaylen Brown foi eleito o MVP das finais da Conferência Leste contra o Indiana Pacers, ou seja, o melhor jogador da série. O atleta, que já havia reclamado de ter sido "esquecido" em outras premiações, se disse surpreso com a escolha.

Brown vai disputar as finais da NBA pela segunda vez na carreira, ainda em busca do primeiro título. Em 2022, o Boston Celtics foi derrotado pelo Golden State Warriors por 4 a 2 na decisão.

Dallas Mavericks e Boston Celtics realizam o Jogo 1 das finais da NBA nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston (EUA). Abaixo, confira o calendário da série.

Jogo 1, em Boston

Quinta-feira (6), às 21h30

Jogo 2, em Boston

Domingo (9), às 21h

Jogo 3, em Dallas

Quarta-feira (12), às 21h30

Jogo 4, em Dallas

Sexta-feira (14), às 21h30

Jogo 5 (se necessário), em Boston

Segunda-feira (17), às 21h30

Jogo 6 (se necessário), em Dallas

Quinta-feira (20), às 21h30

Jogo 7 (se necessário), em Boston

Domingo (23), às 21h