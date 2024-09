Quem é Felipe Motta, atleta que acumula milhões de seguidores e trocou o Flamengo pelo Botafogo?

Felipe Motta troca Flamengo por Botafogo (Fotos: Reprodução / Instagram e Wallace Lima / BFR)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 17/09/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O ala ítalo-brasileiro Felipe Motta, de 21 anos, é o novo reforço do Botafogo para a temporada do NBB. O atleta de 1,98m deixou o Flamengo para acertar com o rival. O jovem acumula milhões de seguidores nas redes sociais, com um conteúdo que extrapola o universo do basquete.

Felipe surgiu como um atleta muito promissor. Quando defendia a Seleção Brasileira nas categorias de base, foi eleito o melhor jogador jovem da América do Sul. Antes de chegar ao Flamengo, também passou por Fortaleza e NBA Global Academy, programa de desenvolvimento da liga americana para novos talentos do basquete.

O atleta tem um conteúdo diverso nas redes sociais. Além de mostrar o dia a dia de um jogador profissional, com vídeos da rotina de treinos e jogos, Felipe Motta aposta em postagens bem-humoradas. O ala faz muitas piadas com as dificuldades de ser tão alto e grava brincadeiras com a namorada, que joga vôlei.

No Instagram, Felipe é seguido por 1.1 milhão de usuários. No TikTok, tem 1.9 milhão de seguidores. Na segunda plataforma citada, tem quatro vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. No mais assistido deles, mostra as dificuldades de encontrar um tênis do seu tamanho.

Felipe Motta, que é filho de um jogador de basquete e de uma jogadora de vôlei, tem um passado conectado ao Botafogo. Não só os pais atuaram no clube carioca, como se conheceram no Alvinegro.

Com minutagem limitada, o ala não teve números expressivos na última temporada. Vestindo a camisa do Flamengo, acumulou médias de 1.3 pontos, 0.6 rebotes e 0.4 assistências por partida no NBB. No Botafogo, procura mostrar o potencial que o fez ser considerado uma das grandes revelações do basquete nacional.

O Botafogo foi eliminado nas oitavas de final do NBB na última temporada, justamente pelo Flamengo. Agora, o clube alvinegro se reforça em busca de uma evolução. Além de Felipe Motta, a equipe acertou com os jogadores Fred Thomas, Thiago Mathias e Derick Machado e um novo treinador, o argentino Sebastián Figueredo