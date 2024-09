Ex-Flamengo, Felipe Motta acerta com o Botafogo (Foto: Wallace Lima / BFR)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo Basquete tem mais dois reforços para a temporada: o ala ítalo-brasileiro Felipe Motta, de 21 anos, e o ala/armador norte-americano Fred Thomas, de 31.

Felipe, de 1,98m, estava no Flamengo. Ele também já passou pela NBA Global Academy, Fortaleza e defendeu a Seleção Brasileira nas categorias de base, quando foi eleito o melhor jogador da América do Sul. Um fato curioso é que o Botafogo já fazia parte da vida do atleta.

- Estou muito feliz de anunciar que sou o novo jogador do Botafogo. É uma honra fazer parte desse clube. Estou com muita vontade de ajudar. Fico muito feliz de fazer parte do Botafogo até porque meus pais foram atletas do clube e se conheceram no Botafogo. Meu pai jogava basquete e minha mãe era do vôlei. Estar aqui hoje é algo incrível - diz Felipe, que é um fenômeno nas redes sociais, com milhões de seguidores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fred, de 1,95m e nascido no estado do Mississipi, nos EUA, estava no Le Havre, da França. Ele também já atuou em outras ligas europeias, como em Portugal e no Reino Unido. Esta será a primeira experiência do norte-americano no Brasil e na América do Sul.

- Estou realmente interessado em conhecer todo o Botafogo, as pessoas ao redor da cidade e a cultura em geral. É uma experiência totalmente nova para mim estar aqui na América do Sul e no Brasil. Estou ansioso para me divertir nesta temporada - afirma Fred Thomas.

Fred Thomas, outro reforço do Botafogo Basquete (Foto: Wallace Lima / BFR)

➡️ Botafogo anuncia a chegada de novo técnico de basquete

Além de Felipe Motta e Fred Thomas, o Botafogo Basquete já anunciou para a próxima temporada do NBB a chegada do técnico Sebastián Figueredo, do pivô Thiago Mathias e do ala Derick Machado, além da renovação de contrato do armador Matheusinho.