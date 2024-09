Luka Doncic pode entrar para história da NBA com feito inédito

Luka Doncic é o principal jogador do Dallas Mavericks, na NBA (Foto: Joshua Gateley / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 16/09/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Luka Doncic pode entrar para a história da NBA do ponto de vista financeiro. Por conta da expansão da liga, o armador do Dallas Mavericks pode ser o primeiro jogador da liga a atingir US$1 bilhão, cerca de R$5,5 bilhão, em salários.

A NBA tem objetivos para crescer financeiramente após o novo acordo de transmissão. ESPN, Amazon Prime e NBC acertaram um contrato no valor de US$ 76 bilhões, mais de R$400 bilhões na cotação atual, que vai garantir uma grande receita para a liga.

Dessa forma, os salários dos atletas também devem sofrer alterações, como um aumento no teto. Hoje, Doncic recebe algo em torno de R$1,1 bilhão por cinco temporadas. O esloveno é elegível para assinar uma extensão no valor de R$1,9 bilhão.

Atualmente, apenas três atletas superaram a marca dos US$ 500 milhões, cerca de R$2,7 bilhão, em salários totais na competição, e trata-se de LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. No entanto, Jayson Tatum e Luka Doncic estão próximos de entrar nesta lista.

Por fim, a projeção da NBA é que o teto salarial cresça 10% ao ano. Na temporada 2032/33, por exemplo, a estimativa é que alguns jogadores ultrapassem o patamar dos US$ 100 mi, em torno de R$ 550 milhões por temporada.

Luka Doncic em quadra pelo Dallas Mavericks durante partida da NBA (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)

Apesar de ser cedo, o futuro para a principal liga de basquete do mundo e os seus jogadores é de otimismo do lado financeiro e também comercial. A NBA também tem intenções de expandir o número de franquias, com Seattle e Las Vegas como possíveis sedes para novas equipes.

A temporada 2024/25 tem início no dia 22 de outubro. Os dois jogos do dia são Boston Celtics x New York Knicks e Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves.