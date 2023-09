Depois de se mudar para Califórnia com sua família, o nível mais alto das competições locais testou ainda mais as habilidades de Caroline. O resultado sob pressão superou as expectativas e, aos 11 anos, Marks venceu a principal competição amadora de surfe dos EUA - o Sub-12 Surfing America Prime. A jovem também safou-se campeã do ISA Sub-16 Championship e do Vans U.S Open Pro Junior, de 2015 e 2016.