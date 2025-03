Aos 19 anos, a filipina Alexandra Eala segue fazendo história no WTA de Miami. Nesta quarta (26), a 140ª do mundo desbancou ninguém menos do que a polonesa Iga Swiatek, vice-líder, por 6/2 e 7/5, tornando-se a primeira do país a alcançar as semifinais de um WTA Tour.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Estou completamente sem acreditar até agora - foram as primeiras palavras de uma emocionada Eala, ainda na quadra, após a maior vitória da carreira.

Eala, que se formou na Academia Rafa Nadal, em Mallorca, na Espanha, em 2023, comentou ao rever a foto ao lado de Swiatek e do ex-tenista espanhol, no dia da formatura:



- É tão surreal. Eu me sinto a mesma pessoa que estava na foto. Mas, claro, as circunstâncias mudaram. Estou muito feliz e tão abençoada por competir como uma tenista nesta fase. Meu técnico me disse para correr, para ir em toda bola, para aproveitar as oportunidades, porque a dona de cinco Grand Slams não vai te dar a vitória - continuou a tenista filipina.

continua após a publicidade

Nas oitavas, ao derrotar outra ex-campeã de Slam, a letã Jelena Ostapenko, a tenista filipina foi parabenizada, nas redes sociais, por Nadal:

- Parabéns, Alex! Que grande vitória para você e para as Filipinas - escreveu o ex-líder do ranking.



Eala é a terceira convidada a chegar às semis em Miami

Convidada da organização, Eala é apenas a terceira nessas condições a chegar às semifinais em Miami. As outras duras foram a belga Justine Henin, em 2010, e a bielorrussa Victoria Azarenka, em 2018. Duas ex-líderes do ranking mundial. A tenista filipina também é a terceira na história a alcançar a primeira semifinal na carreira no torneio na Flórida. As outras duas foram as anfitriãs Mary Joe Fernandez, em 1998, e Danielle Collins, em 2018.

continua após a publicidade

Nas semifinais, a 140ª do mundo, que já assegurou a entrada no top 100, vai enfrentar a anfitirã Jessica Pegula (4ª) ou a britânica Emma Raducanu (60ª).

A outra semifinal será entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, e a italiana Jasmine Paolini (7ª).