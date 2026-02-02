Com Lebron James, NBA divulga reservas do All-Star Game

LeBron James foi convocado para sua 22ª participação no All-Star Game 2026 da NBA, mas, desta vez, começará no banco de reservas. O evento está marcado para o dia 15 de fevereiro, no Intuit Dome, a nova arena do LA Clippers, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— É uma experiência extremamente gratificante. Os técnicos votaram, então tenho todo o meu respeito a eles por verem como ainda estou jogando nesta fase da minha carreira. Ser um All-Star significa muito para a minha família, para quem acompanha a minha trajetória e para os meus fãs fiéis. É sempre recompensador, e recebo com humildade esse reconhecimento pelo meu trabalho — afirmou o astro.

Esta é a primeira vez em 21 anos que o ala fica fora da lista de titulares, mas sua escolha pelos treinadores estende seu recorde absoluto para 22 participações consecutivas.

continua após a publicidade

Além do camisa 23, a lista de reservas do Oeste conta com Kevin Durant, Jamal Murray, Deni Avdija, Anthony Edwards, Chet Holmgren e Devin Booker. Pelo Leste, os convocados foram Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Jalen Duren, Norman Powell, Karl-Anthony Towns e Jalen Johnson.

➡️Doncic no Lakers: troca absurda que chocou a NBA em 2025 completa um ano

LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena. (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/Afp)

Confira os titulares do All-Star Game 2026:

Leste: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) e Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

continua após a publicidade

Oeste: Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder,) Stephen Curry (Golden State Warriors) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).