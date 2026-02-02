menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com Lebron James, NBA divulga reservas do All-Star Game

Os titulares foram divulgados há duas semanas

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 02/02/2026
09:26
Lebron James no Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (Foto: Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lebron James no Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (Foto: Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LeBron James foi convocado para sua 22ª participação no All-Star Game 2026 da NBA, mas, desta vez, começará no banco de reservas. O evento está marcado para o dia 15 de fevereiro, no Intuit Dome, a nova arena do LA Clippers, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles.

— É uma experiência extremamente gratificante. Os técnicos votaram, então tenho todo o meu respeito a eles por verem como ainda estou jogando nesta fase da minha carreira. Ser um All-Star significa muito para a minha família, para quem acompanha a minha trajetória e para os meus fãs fiéis. É sempre recompensador, e recebo com humildade esse reconhecimento pelo meu trabalho — afirmou o astro.

Esta é a primeira vez em 21 anos que o ala fica fora da lista de titulares, mas sua escolha pelos treinadores estende seu recorde absoluto para 22 participações consecutivas.

Além do camisa 23, a lista de reservas do Oeste conta com Kevin Durant, Jamal Murray, Deni Avdija, Anthony Edwards, Chet Holmgren e Devin Booker. Pelo Leste, os convocados foram Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Jalen Duren, Norman Powell, Karl-Anthony Towns e Jalen Johnson.

LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena. (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/Afp)
LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena. (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/Afp)

Confira os titulares do All-Star Game 2026:

Leste: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) e Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

continua após a publicidade

Oeste: Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder,) Stephen Curry (Golden State Warriors) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

