Shai anota 34 pontos e vence batalha de MVPs contra Jokic na NBA
Veja todos os resultados do último domingo (1)
- Matéria
- Mais Notícias
Shai Gilgeous-Alexander mostrou mais uma vez que está na briga pelo seu segundo título consecutivo de MVP da NBA. O armador canadense liderou o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, por 121 a 111, na Ball Arena, em Denver.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Pelo Thunder, Shai foi o grande destaque com um duplo-duplo de 34 pontos e 13 assistências, seguido pelo jovem Cason Wallace, que anotou 27 pontos. Do lado de Denver, Peyton Watson foi o cestinha com 29 pontos, enquanto Jokic teve atuação discreta, fechando com 16 pontos, sete rebotes e oito assistências.
A vitória consolidou o bom momento dos atuais campeões da liga: o Thunder venceu três dos últimos cinco jogos e se isolou ainda mais na liderança da Conferência Oeste, com uma campanha de 39 vitórias e apenas 11 derrotas.
Ausar Thompson acerta do meio da quadra e Detroit atropela o Nets
O Detroit Pistons atropelou o Brooklyn Nets por 130 a 77, registrando a maior vitória da história da franquia na NBA em termos de margem de pontos. Com o resultado, a equipe de Michigan se isolou ainda mais na liderança da Conferência Leste.
O lance da noite aconteceu no estouro do cronômetro para o intervalo: Ausar Thompson roubou a bola e, do meio da quadra, anotou uma cesta espetacular para ampliar a vantagem que já era de 23 pontos.
AUSAR THOMPSON HITS THE BUZZER BEATER FROM HALFCOURT 🔥— NBA (@NBA) February 2, 2026
Pistons lead at the break! pic.twitter.com/iZvgNmJRMR
Knicks vencem Lakers de virada
O New York Knicks venceu o Los Angeles Lakers por 112 a 100, no Madison Square Garden. A equipe de LeBron James começou melhor e chegou a abrir vantagem antes do intervalo, mas o time da casa impôs alta intensidade na segunda etapa. A virada foi construída após um terceiro quarto dominante de OG Anunoby (25 pontos no jogo) e Landry Shamet, que saiu do banco para incendiar a partida com bolas de três pontos.
Todos os resultados da última rodada (domingo, 1)
- Boston Celtics 107 x 79 Milwaukee Bucks
- Detroit Pistons 130 x 77 Brooklin Nets
- Miami Heat 134 x 91 Chicago Bulls
- Washington Wizards 116 x 112 Sacramento Kings
- Toronto Raptors 107 x 100 Utah Jazz
- New York Knicks 112 x 100 Los Angeles Lakers
- Phoenix Suns 93 x 117 Los Angeles Clippers
- San Antonio Spurs 112 x 103 Orlando Magic
- Portland Trail Blazers 111 x 130 Cleveland Cavaliers
- Denver Nuggets 111 x 121 Oklahoma City Thunder
- Matéria
- Mais Notícias