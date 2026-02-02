menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Shai anota 34 pontos e vence batalha de MVPs contra Jokic na NBA

Veja todos os resultados do último domingo (1)

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 02/02/2026
09:03
(Photo by Justin Tafoya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem camera (Photo by Justin Tafoya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Shai Gilgeous-Alexander mostrou mais uma vez que está na briga pelo seu segundo título consecutivo de MVP da NBA. O armador canadense liderou o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, por 121 a 111, na Ball Arena, em Denver.

Pelo Thunder, Shai foi o grande destaque com um duplo-duplo de 34 pontos e 13 assistências, seguido pelo jovem Cason Wallace, que anotou 27 pontos. Do lado de Denver, Peyton Watson foi o cestinha com 29 pontos, enquanto Jokic teve atuação discreta, fechando com 16 pontos, sete rebotes e oito assistências.

A vitória consolidou o bom momento dos atuais campeões da liga: o Thunder venceu três dos últimos cinco jogos e se isolou ainda mais na liderança da Conferência Oeste, com uma campanha de 39 vitórias e apenas 11 derrotas.

Shai Gilgeous-Alexander e Jokic disputam bola durante jogo da NBA (Foto: Justin Tafoya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ausar Thompson acerta do meio da quadra e Detroit atropela o Nets

O Detroit Pistons atropelou o Brooklyn Nets por 130 a 77, registrando a maior vitória da história da franquia na NBA em termos de margem de pontos. Com o resultado, a equipe de Michigan se isolou ainda mais na liderança da Conferência Leste.

O lance da noite aconteceu no estouro do cronômetro para o intervalo: Ausar Thompson roubou a bola e, do meio da quadra, anotou uma cesta espetacular para ampliar a vantagem que já era de 23 pontos.

Knicks vencem Lakers de virada

O New York Knicks venceu o Los Angeles Lakers por 112 a 100, no Madison Square Garden. A equipe de LeBron James começou melhor e chegou a abrir vantagem antes do intervalo, mas o time da casa impôs alta intensidade na segunda etapa. A virada foi construída após um terceiro quarto dominante de OG Anunoby (25 pontos no jogo) e Landry Shamet, que saiu do banco para incendiar a partida com bolas de três pontos.

Todos os resultados da última rodada (domingo, 1)

  • Boston Celtics 107 x 79 Milwaukee Bucks
  • Detroit Pistons 130 x 77 Brooklin Nets
  • Miami Heat 134 x 91 Chicago Bulls
  • Washington Wizards 116 x 112 Sacramento Kings
  • Toronto Raptors 107 x 100 Utah Jazz
  • New York Knicks 112 x 100 Los Angeles Lakers
  • Phoenix Suns 93 x 117 Los Angeles Clippers
  • San Antonio Spurs 112 x 103 Orlando Magic
  • Portland Trail Blazers 111 x 130 Cleveland Cavaliers
  • Denver Nuggets 111 x 121 Oklahoma City Thunder

