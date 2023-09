Feminino

O Brasil contará com duas mulheres no Chile para a disputa do shortboard: Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima. A primeira delas já está com vaga garantida nos Jogos Olímpicos do ano que vem, conquistada através da Liga Mundial de Surfe (WSL). No entanto, ela pode ter a companhia de Silvana no Taiti, caso a brasileira conquiste o ouro nos Jogos Pan-Americanos. Tati terminou o último circuito mundial na 8ª posição e chega ao Pan com grandes chances de medalha.