Partida termina em briga generalizada na AmeriCup; veja vídeo

Em uma partida decidida nos últimos segundos da prorrogação, a seleção da República Dominicana superou a Argentina por 84 a 83 neste domingo (24), em um dos jogos mais emocionantes da fase de grupos da AmeriCup. O confronto foi marcado por uma intensa disputa em quadra, viradas no placar e uma briga generalizada no final da partida.

O jogo, disputado no Polideportivo Alexis Argüello, em Manágua, na Nicarágua, foi um verdadeiro teste para os nervos. As duas equipes se alternaram na liderança do placar durante todo o tempo regulamentar, com a Argentina buscando se impor com seu jogo coletivo e a República Dominicana respondendo com transições rápidas e atuações individuais de destaque.

República Dominicana vence Argentina pela segunda rodada da AmeriCup (Foto: Divulgação / FIBA)

O equilíbrio foi a tônica da partida, e a igualdade no marcador ao final do quarto período levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, cada posse de bola era crucial, e a tensão era palpável tanto na quadra quanto nos bancos de reserva. A República Dominicana conseguiu ser mais eficiente nos momentos decisivos e selou a vitória por uma diferença mínima de um ponto, para a festa de seus jogadores e comissão técnica.

As cenas lamentáveis mancharam o que foi um desempenho heroico da equipe dominicana, que conseguiu uma virada espetacular para vencer a atual campeã do torneio.

A vitória coloca os dominicanos em uma posição favorável no Grupo C, enquanto a Argentina, atual campeã do torneio, precisará se recuperar nos próximos jogos para garantir sua classificação para a fase final.

