Quais os horários e onde assistir o ePrix de Tóquio da Fórmula E 2024

Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/03/2024 - 20:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de um hiato de mais de um mês, a Fórmula E voltou com uma corrida eletrizante em São Paulo, na segunda visita da história da categoria ao Brasil. Neste fim de semana, a modalidade parte para uma estreia muito aguardada, desta vez no Japão, que trará uma pista nova e muito desafiadora a todos os pilotos. Confira todos os horários das atividades de pista!

Vale destacar, é claro, que absolutamente todas as sessões de pista terão transmissão AO VIVO e COM IMAGENS nos canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube e no Kwai, assim como todo o restante da temporada.

O fim de semana começa nesta sexta-feira (29), que já reúne três atividades devido ao fuso horário: o treino livre 1 está programado para as 4h25 (horário de Brasília), com transmissão do GRANDE PRÊMIO a partir de 4h15, enquanto o treino livre 2 começa às 19h45.

Por fim, a classificação acontece às 22h. Invadindo a madrugada de sábado, a corrida fecha o fim de semana a partir das 3h. A transmissão do GP começa às 2h30. Logo após a prova, o GP debate tudo que rolou em Tóquio com o BRIEFING.

Em quatro etapas disputadas, a Fórmula E teve quatro vencedores diferentes em 2024. Pascal Wehrlein venceu na Cidade do México, Jake Dennis e Nick Cassidy triunfaram na rodada dupla de Diriyah, e Sam Bird levou a melhor em São Paulo.

Na pista nova e apertada de Tóquio, a expectativa é por novas surpresas. Depois de Wehrlein encostar no líder Cassidy em São Paulo, o campeonato segue pegando fogo e os dois primeiros colocados estão separados por apenas quatro pontos.

