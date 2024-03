Carlos Sainz alcança marca histórica na Fórmula 1, após vitória no GP da Austrália

Sainz chegou a sua terceira vitória na Fórmula 1 (Foto: Martin Keep / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/03/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória de Carlos Sainz no GP da Austrália, realizado no último fim de semana, colocou o espanhol na lista dos 60 pilotos que mais venceram na história da Fórmula 1. Foi apenas o terceiro triunfo do companheiro de Charles Leclerc na categoria principal do automobilismo. Mas o suficiente para colocá-lo no mesmo nível de outros nomes conhecidos como Didier Pironi, Johnny Herbert, Giancarlo Fisichella e Phil Hill, todos empatados na 59ª posição.

Após passar por uma cirurgia de urgência para a retirada do apêndice e ficar de fora do GP da Arábia Saudita, no início de março, Sainz fez todos os esforços possíveis para se recuperar a tempo de competir em Melbourne. O espanhol surpreendeu e mostrou um ritmo impressionante para garantir a segunda posição do grid de largada. O bom desempenho permaneceu no dia seguinte ao cruzar a linha de chegada em primeiro, no dia seguinte.

Foi apenas a terceira vitória de Sainz na F1 - o piloto venceu na Inglaterra, em 2022 e no GP de Singapura, em 2023 - porém, todas dignas convincentes pela maneira como o espanhol superou os adversários e subiu no degrau mais alto do pódio. Embora o principal adversário de Carlos na Austrália tenha sido a sua própria condição física - ainda debilitada por causa do procedimento cirúrgico - Sainz mostrou sua qualidade e garantiu o troféu.

Carlos Sainz vai deixar a Ferrari ao final da temporada 2024 da Fórmula 1 (Foto: Martin Keep AFP)

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.

