Toto Wolff lembra como Hamilton contou de ida à Ferrari e provoca: ‘Verá nossa asa traseira’

Toto Wolff deu mais detalhes sobre a conversa que teve com Lewis Hamilton e a surpreendente revelação feita pelo heptacampeão de que iria para a Ferrari em 2025. O chefe da Mercedes assegurou que não ficou decepcionado com a decisão do britânico, mas não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada ao dizer que Lewis teria “uma imagem real” da asa traseira do carro alemão no ano que vem.

A troca foi confirmada no dia 1º de fevereiro, colocando ponto final em uma parceria que durou 12 temporadas na categoria. Ao canal Fox News da Austrália, Wolff contou que foi uma conversa difícil para Lewis, pois ele tinha passado as festas de fim de ano sendo “Mercedes para sempre”.

Em seguida, relatou o momento em que o piloto de 39 anos perguntou se ambos poderiam tomar um café juntos. “É algo normal que fazemos no início da temporada, aí ele contou ‘Vou para a Ferrari’. Perguntei ‘Sério?'”

- E não que tenha ficado surpreso, pois sabíamos que tínhamos um contrato a curto prazo, mas o momento [da revelação], no início da temporada. ‘Por que no início da temporada?’, questionei, e ele disse que só queria divulgar para que não fosse um fardo, um fardo emocional - revelou Wolff, acrescentando que precisou de cinco minutos para se recompor do “choque e da incredulidade”.

- É algo como ‘Ok, anunciamos, e o que fazemos fazer daqui para frente?’, e ele disse que era complicado porque estava vazando, então não tive muitas opções - completou Toto, sendo indagado na sequência se a decisão de Hamilton o havia deixado decepcionado.

- Não, de jeito nenhum - revelou Wolff

- Acho que atletas têm uma vida útil limitada quando estão no auge do desempenho, no pico do poder aquisitivo, talvez se trate de dez a 15 anos, e é nesse período limitado de tempo que querem vencer corridas o máximo possível, por isso entendo quando ele diz que tem de seguir um caminho diferente, quer se reinventar - seguiu.

- Vejo os aspectos positivos porque nossos anos foram ótimos, realmente temos um vínculo forte. Da mesma forma, somos capazes de nos separar desejando tudo de bom um ao outro - destacou, salientando que a expectativa para a temporada 2025 é “vencê-lo na pista”.

Por fim, Wolff ainda brincou a respeito das novas cores que Hamilton vestirá na F1.

- Primeiro, não consigo imaginá-lo de vermelho. Não acho que combina com ele, mas vai ser uma foto interessante - disse, contando a provocada que deixou ao final da conversa.

- Disse: ‘Você vai ter um desenho real da nossa asa traseira, pois é a perspectiva que terá' - concluiu.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.