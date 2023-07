Douglas Said começou a velejar aos 8 anos de idade no Optimist, classe de formação da vela para crianças. Fora das competições, Said mantém os estudos e recebe apoio dos times em cursos. Correr a SIVI é uma das metas de Douglas Said do Phytoervas. A equipe em 2022 ficou com o bronze no Desafio dos 40 pés.