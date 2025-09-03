Cara a Cara: Brasil e França têm as melhores jogadoras do Mundial de vôlei

Brasil e França duelam por uma das quatro vagas na semifinal do Mundial de vôlei feminino nesta quinta-feira (4), às 7h (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia. As seleções têm um retrospecto geral equilibrado e contam com jogadoras entre as melhores do campeonato internacional. O Lance! analisou as estatísticas e comparou os elencos.

continua após a publicidade

➡️Brasil x França: horário e onde assistir às quartas de final do Mundial de vôlei

Cara a cara

No ataque, as principais jogadoras da França são a ponteira Helena Cazaute e a oposta Iman Ndiaye. Elas ocupam, respectivamente, o terceiro e o quinto lugares no ranking das maiores pontuadoras do campeonato, com 89 e 80 pontos. No ranking brasileiro, a capitã Gabi Guimarães é a primeira representante, em 13º, com 65 pontos, enquanto Júlia Bergmann aparece na 17ª posição, com 56.

Na defesa, a França leva vantagem, já que a líbero Juliette Gelin é a segunda colocada no ranking, com 62 defesas e 60% de aproveitamento. Já a líbero brasileira Marcelle aparece em 14º, com 36 defesas e 46% de aproveitamento.

continua após a publicidade

O ponto forte do Brasil, por outro lado, são as centrais, que têm um poder de decisão maior no ataque e no bloqueio do que as centrais francesas. Júlia Kudiess é o principal destaque na rede, ocupando a segunda colocação com 15 bloqueios até o momento. A segunda central brasileira aparece logo em seguida, em terceiro, com 13 bloqueios.

Brasil e França na fase classificatória do Mundial (Foto: Volleyball World)

Retrospecto

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em todas as competições, as equipes já se enfrentaram 20 vezes, com 13 vitórias brasileiras e sete francesas. No retrospecto de Mundiais, a vantagem do time de Zé Roberto é maior, com oito triunfos em nove jogos.

continua após a publicidade

Em 2025, o Brasil venceu as duas partidas disputadas nesta temporada: em julho, pela VNL, por 3 a 2 (com parciais de 23/25, 25/21, 21/25, 25/17 e 15/11), e na fase de grupos deste Mundial, também por 3 a 2, desta vez de virada (21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13).