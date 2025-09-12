Jon Jones revelou recentemente que saiu da aposentadoria oficialmente, tendo em vista o sonho de lutar pelo UFC na Casa Branca. O evento, que deve ocorrer em junho de 2026, tem tido alta procura de atletas que sonham com a chance de lutar na residência oficial da presidência americana, em um show em homenagem aos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

O presidente do UFC, Dana White, tomou ciência do sonho de Jon Jones após o próprio lhe mandar uma mensagem. O ex-campeão meio-pesado e pesado do Ultimate pediu desculpas a White pela forma como as negociações por uma luta com Tom Aspinall se deu e disse que estava falando sério com relação a lutar na Casa Branca.

Apesar de ter admitido que se sentiu grato pela mensagem de desculpas, Dana White fechou as portas para o retorno de Jones na Casa Branca. Ele deixou claro que não sente que pode contar com seu ex-campeão.

- Jon Jones entrou em contato. Escreveu uma mensagem e disse: ‘’escute, desculpe como tudo isso aconteceu’’ ou algo do tipo. Então, ele disse que quer lutar na Casa Branca e estava falando sério. Mas isso não mudou a minha decisão. Eu aprecio isso, aprecio que ele tenha me procurado. Mas eu preciso de pessoas com quem eu posso contar para essa luta e eu sei quem elas são - comentou Dana, em entrevista à rádio SiriusXM.

Sem Jon Jones, UFC na Casa Branca tem novidades

Dana White descartou Jon Jones na Casa Branca (Foto: Getty Images)

Mesmo com os portões da Casa Branca fechados para Jon Jones, Dana White revelou mais novidades após uma visita técnica à residência oficial do presidente norte-americano. Recebido por Donald Trump, ele e oficiais do UFC, além da atual campeã peso galo Kayla Harrison, tiveram um tour especial pelos perímetros da Casa Branca.

Dana White revelou que o maior problema é o de segurança, afinal, a principal prioridade é manter o presidente Donald Trump seguro. Por isso, ele disse que o evento deve ter a presença de menos de 5 mil pessoas. No entanto, Dana afirmou que vai colocar telões ao redor da mansão para que mais de 80 mil pessoas possam assistir às lutas.