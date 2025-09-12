Presidente do UFC toma decisão sobre Jon Jones lutando na Casa Branca
Dana White lamentou não poder contar com o ex-campeão duplo
- Matéria
- Mais Notícias
Jon Jones revelou recentemente que saiu da aposentadoria oficialmente, tendo em vista o sonho de lutar pelo UFC na Casa Branca. O evento, que deve ocorrer em junho de 2026, tem tido alta procura de atletas que sonham com a chance de lutar na residência oficial da presidência americana, em um show em homenagem aos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.
Alex Poatan descarta trilogia em caso de vitória sobre Ankalaev no UFC 320
Mais Esportes
Brasileira fará história ao se tornar a mulher mais nova a lutar no UFC
Mais Esportes
Algoz de brasileiro está de olho no UFC Rio: ‘Luto com DoBronx ou Fiziev’
Mais Esportes
O presidente do UFC, Dana White, tomou ciência do sonho de Jon Jones após o próprio lhe mandar uma mensagem. O ex-campeão meio-pesado e pesado do Ultimate pediu desculpas a White pela forma como as negociações por uma luta com Tom Aspinall se deu e disse que estava falando sério com relação a lutar na Casa Branca.
Apesar de ter admitido que se sentiu grato pela mensagem de desculpas, Dana White fechou as portas para o retorno de Jones na Casa Branca. Ele deixou claro que não sente que pode contar com seu ex-campeão.
- Jon Jones entrou em contato. Escreveu uma mensagem e disse: ‘’escute, desculpe como tudo isso aconteceu’’ ou algo do tipo. Então, ele disse que quer lutar na Casa Branca e estava falando sério. Mas isso não mudou a minha decisão. Eu aprecio isso, aprecio que ele tenha me procurado. Mas eu preciso de pessoas com quem eu posso contar para essa luta e eu sei quem elas são - comentou Dana, em entrevista à rádio SiriusXM.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Sem Jon Jones, UFC na Casa Branca tem novidades
Mesmo com os portões da Casa Branca fechados para Jon Jones, Dana White revelou mais novidades após uma visita técnica à residência oficial do presidente norte-americano. Recebido por Donald Trump, ele e oficiais do UFC, além da atual campeã peso galo Kayla Harrison, tiveram um tour especial pelos perímetros da Casa Branca.
Dana White revelou que o maior problema é o de segurança, afinal, a principal prioridade é manter o presidente Donald Trump seguro. Por isso, ele disse que o evento deve ter a presença de menos de 5 mil pessoas. No entanto, Dana afirmou que vai colocar telões ao redor da mansão para que mais de 80 mil pessoas possam assistir às lutas.
- Matéria
- Mais Notícias