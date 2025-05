Atletas da Seleção analisam disputa do Brasileiro de Futebol PC

A disputa do Brasileiro de Futebol PC, no CT Paralímpico, em São Paulo, conta com a presença de atletas da Seleção Brasileira. Finalistas em 2024, Ângelo Matheus, do Caira (MS) e Vini Araújo, do Vasco, querem voltar à decisão da competição nacional e falaram com exclusividade ao Lance! sobre a modalidade.

Atleta de futebol PC desde 2018, aos 16 anos, Ângelo disputou o Mundial com a Seleção Brasileira em 2022 e participou da conquista da medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023. O jogador, que foi vice-campeão brasileiro nas últimas duas edições, destacou a importância da visibilidade para o esporte paralímpico.

- Ter um esporte paralímpico significa muito pra gente porque, querendo ou não, o pessoal só tem visibilidade pro convencional, não tem muita visibilidade e nem muito conhecimento sobre o paradesporto. Com esse campeonato, muitas pessoas que têm deficiência, inclusive paralisia cerebral, vão chegar a conhecer o esporte e podem vir praticar. O esporte ajuda muito as pessoas, ainda mais o atleta paralímpico, que não tem muita probabilidade de jogar o convencional - disse.

Vini Araújo busca a artilharia do Brasileiro de Futebol PC

Vini Araújo encontrou o esporte paralímpico em 2021, dois anos após sofrer um AVC isquêmico, aos 16 anos. Convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez no ano passado, ele defende o Vasco desde 2023 e, além da decisão, está de olho em uma premiação individual.

- A gente quer o título novamente, agora eu tô buscando a artilharia, já estou com oito gols em dois jogos. Estou bem animado pra conseguir um troféu individual também. Essa competição é muito importante, porque muitos se sentem excluídos por não poder fazer um esporte. É muito gratificante poder fazer o que a gente ama - declarou.

Final do Brasileiro de Futebol PC

A decisão do título do Campeonato Brasileiro de Futebol PC está prevista para este sábado (17), a partir das 12h30, no campo do CT Paralímpico, em São Paulo, e terá transmissão do canal fechado SporTV.