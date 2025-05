Crianças vivem dia de torcida e inclusão na final do Brasileiro de Futebol PC

Vasco da Gama e Caira (MS) fazem, na tarde deste sábado (17), às 12h30, a final do Campeonato Brasileiro de Futebol PC 2025, principal competição do calendário nacional da modalidade, no Centro de Treinamento Paralímpico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os convidados especiais que acompanham a decisão, estão alunas de diversas escolas, como o CCA Nossa Senhora de Fátima, a EMEF Prof. José Mário Pires Azanha e a EMEF Leonardo Villas Boas.

- Eu estou com uma expectativa muito grande porque é um jogo diferenciado e que também me inspira. Eu acho que vai ser muito animado e eu estou gostando demais – disse a aluna Roberta Safira, de 14 anos, que estuda na EMEF José Mário.

continua após a publicidade

Além de acompanhar a partida, os estudantes participaram de um tour pelo Centro de Treinamento Paralímpico, conhecendo as instalações do local e recebendo brindes da organização.

- É a primeira vez que eu venho aqui e percebi que o lugar é bem organizado, bem limpo, assim, bem esporte mesmo, sabe? Os brindes que a gente ganhou, eu estou, assim, impressionado, sabe? – relata.

continua após a publicidade

- Eu ganhei balão, adesivo, boné, um manual… um manual para explicar sobre cada modalidade. E o lugar é muito bom. Gostei mesmo – comenta.

Na grande final, Roberta não apontou um favorito, mas destacou o espírito esportivo da disputa.

- Eu vou torcer para os dois. É futebol, quem perder, perdeu; quem ganhar, ganhou. E eu vou continuar gostando dos dois. O importante é todo mundo sair feliz, né? Porque não importa, um dia a gente perde, outro dia a gente ganha, e o que importa é se divertir – completa.

Final será no Centro de Treinamento Paralímpico (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

Como funciona o futebol PC?

O futebol PC, também conhecido como futebol de sete, é uma modalidade disputada por atletas do gênero masculino com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Cada equipe tem sete jogadores, incluindo o goleiro, e as partidas são disputadas em dois tempos de 30 minutos.

As regras são definidas pela Fifa, com adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). No futebol PC não há a regra de impedimento e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos.