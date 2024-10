Prêmio Sou do Esporte abre a votação popular para três categorias

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical, abriu nesta semana a votação popular para três categorias: “publicidade no esporte”, “evento esportivo” e “atitude esportiva”, até o dia 20 de outubro. A cerimônia de premiação será realizada no dia 10 de dezembro, no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, e conta com transmissão do Band Sports.

Mais de 20 prêmios serão entregues para reconhecer pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o setor esportivo no país. Os finalistas das categorias com voto aberto foram escolhidos por uma comissão formada pelos parceiros de mídia da Sou do Esporte, que inclui membros da própria SDE, Band Sports, Lance, Máquina do Esporte e Band Rio.

A categoria “publicidade no esporte” reconhece uma área que tem grande responsabilidade em mobilizar e criar tendências, diretamente ligada ao consumo, e visa garantir que as empresas estejam sempre alinhadas aos valores do esporte de forma responsável. As três campanhas finalistas para voto público, são: “Jogo responsável”, da Betnacional (agência Lean); “Ser fã apaixonado. Isso é a cara do brasileiro”, do Banco do Brasil (agência WMcCann); e “Lendas de ouro”, da Corona (agência SOKO).

Já a categoria de eventos esportivos busca valorizar um setor em expansão, criando uma experiência úncia ao público, gerando um grande alcance de mídia, oferecendo atendimento diferenciado aos fãs, além das ativações de patrocinadores. Os finalistas são: Rio Open (tênis), WSL Vivo Rio Pro (surf) e NFL – Semana do Game (futebol americano).

A terceira categoria aberta para escolha popular é a já conhecida “atitude positiva”, onde são celebradas aquelas condutas inspiradoras que mostram o poder transformador do esporte, como as torcidas, familiares e até mesmo dos próprios atletas.

O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical chega este ano à sua nona edição, sendo a maior premiação da América Latina que envolve modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol, tendo sempre, ao final, uma homenagem especial de um grande ícone do esporte brasileiro.

A Sou do Esporte nasceu em 2015, fundada pela jornalista Fabiana Bentes, com o intuito de melhorar o ambiente de negócios no esporte, fortalecer o esporte como uma ferramenta imprescindível no desenvolvimento socioeconômico do país, e promover como alicerce do esporte, a governança, pautando o combate a corrupção e os abusos de poder no esporte. Um dos seus principais projetos é o Prêmio Sou do Esporte, que ocorre sempre no final do ano, reunindo as principais referências da gestão esportiva brasileira.