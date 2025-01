João Fonseca no Australian Open: horário e onde assistir o brasileiro

João Fonseca fará o seu segundo jogo pelo qualifying do Australian Open. O brasileiro irá enfrentar Coleman Wong, na madrugada desta quarta-feira (8), valendo vaga para a terceira e última rodada da etapa. A partida será realizada em Melbourne, não antes das 1h (horário de Brasília), com transmissão da Disney +.

O brasileiro venceu o argentino Federico Agustin Gomez por 2 a 0 e avançou com tranquilidade, confirmando o bom momento na temporada. Já o tenista de Hong Kong sofreu para passar pelo casaque Dmitry Popko por 2 sets a 1.

Outros brasileiros

João Fonseca em Camberra, na Austrália (Foto: Divulgação)

Thiago Monteiro, aos 30 anos, se classificou após vencer o australiano Jason Kubler em dois sets. Ocupando a 109ª posição no ranking mundial, Monteiro enfrentará o francês Valentin Royer na próxima fase do qualifying do Australian Open.

Laura Pigossi, a única representante feminina do Brasil no qualifying, assegurou sua vitória contra a espanhola Guiomar Maristany Zuleta. Atualmente na 160ª posição do ranking da WTA, Pigossi enfrentará a suíça Viktorija Golubic.

Thiago Wild e Bia Haddad Maia já têm suas vagas garantidas nas chaves principais, Gustavo Heide e Felipe Meligeni foram eliminados do qualifying.

Como é o qualifying

O qualy é composto por três fases eliminatórias, e os vencedores das três partidas irão entrar diretamente na chave principal. Disputado no Melbourne Park, o Australian Open começa na próxima semana e terá sua grande final no dia 26 de janeiro.

Veja horário e onde assistir à partida do João Fonseca.

João Fonseca no Australian Open

Data: 8 de janeiro de 2025

Horário: o jogo está marcado para 1h (horário de Brasília), mas pode sofrer atrasos

Local: Melbourne, Austrália

Onde assistir: Disney +