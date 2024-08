Relembre a carreira de Isabel Salgado, mãe de Carol Solberg, que faria aniversário hoje

Isabel Salgado (Foto: Reprodução/ TV Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 12:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das maiores jogadores de vôlei do Brasil, Isabel Salgado estaria completando 64 anos, nesta sexta-feira (2). Mãe de Carol Solberg, a ícone do voleibol se destacou na quadra e disputou duas edições de Olimpíadas com a Seleção Brasileira. Posteriormente, ela migrou para a areia, e foi medalhista em vários Mundiais. Nesta sexta-feira (2), Carol entrou em quadra justamente no dia em que sua mãe faria aniversário, e venceu a dupla holandesa Stam/Schoon.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

INÍCIO DE CARREIRA

Carioca, Isabel Salgado começou a praticar vôlei aos 11 anos, no Colégio Notre Dame, em Ipanema. Rapidamente, ela se destacou e passou a treinar nas categorias de base do Flamengo. Em 1976, aos 16 anos, ela já era titular do clube rubro-negro e fazia parte da equipe juvenil do Brasil. Pela equipe carioca ainda foi bicampeã brasileira.

➡️ Olimpíadas: Beatriz Souza vence no judô e conquista primeiro ouro do Brasil em Paris

OLIMPÍADAS

Isabel participou de duas edições de Olimpíadas: Moscou-1980 e Los Angeles-1984. Nas duas, o Brasil ficou na quarta posição de seu grupo e saiu da competição sem vitórias. O desempenho não se destaca quando comparamos com os resultados de hoje em dia, mas era o começo da afirmação da seleção feminina.

O desempenho de Isabel nos Jogos Olímpicos de 1980 a levou ao Modena, da Itália. Ela foi a primeira atleta de voleibol de alto nível brasileira a jogar profissionalmente no exterior.

VÔLEI DE PRAIA

A mudança para o vôlei de praia foi uma surpresa na vida de Isabel Salgado. Em entrevistas, ela contou que não tinha nenhuma experiência na modalidade. No esporte, ela teve ainda mais destaque do que nas quadras. Por Campeonatos Mundiais, ela foi ouro em Miami-1994, prata em Santos-1993, La Serena-1994, Osaka-1994 e bronze em Carolina Beach-1994 e Santos-1994.

(Foto: Reprodução/Arquivo e Arquivo/ Patrimônio Histórico CRF)

Isabel foi extremamente importante para a consolidação do Brasil como potência no vôlei de praia mundial.

JOGO GRÁVIDA E LEGADO COM OS FILHOS

Durante a gravidez do seu segundo filho, Isabel quebrou barreiras e continuou atuando até os seis meses de gestação. A conexão entre os filhos e o vôlei se manteve para o resto da vida. Dos cinco herdeiros de Isabel - Pilar, Maria Clara, Carol, Pedro e Alison - apenas Alison não se tornou jogador de vôlei.

Pedro, Carol e Maria Clara fizeram história no vôlei de praia. Em 2002, Pedro Solberg migrou do vôlei de quadra para a praia e, em 2008, foi medalhista de ouro no circuito mundial. Já Carol Solberg e Maria Clara formaram uma dupla, e foram treinadas pela mãe no início da carreira.

(Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Posteriormente, Carol também atuou ao lado de outras duplas e colecionou medalhas de ouro, prata e bronze em circuitos mundiais. Ela ainda é jogadora e continua entre as melhores do mundo.

Isabel Salgado faleceu aos 62 anos, vítima de Síndrome Aguda Respiratória do Adulto (SARA). Diversas lendas do voleibol brasileiro lamentaram a morte de uma das grandes do esporte, que foi pionera no vôlei de praia e uma das melhores no vôlei de quadra.