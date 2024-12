Prêmio Brasil Olímpico 2024: horário e onde assistir à premiação

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) realiza a edição de 2024 do Prêmio Brasil Olímpico, às 20h (Horário de Brasília). O evento será realizado, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. A transmissão será pelo Sportv 2. Nesta edição, o evento terá a apresentação de Paulo Vieira e Larissa Manoela.

A premiação homenageará os grandes destaques do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, escolhidos por um colégio eleitoral formado por especialistas. Outras categorias serão escolhidas pelo público, que escolhe o Atleta da Torcida, Atleta Revelação e o Prêmio Inspire.

Entre as principais novidades da edição de 2024, teremos os prêmios para treinadoras e treinadores de esportes individuais, que antes estavam na mesma categoria. Os eventos mistos também terão uma premiação dedicada.

Edição de 2023

Marcus Vinicius D'Almeida e Rebeca Andrade no Prêmio Brasil Olímpico 2023 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

No último ano, Marcus D'Almeida, do tiro com arco, e Rebeca Andrade, da ginástica artística, a vencerem o desejado Troféu Rei Pelé. Nesta ocasião, a ginasta venceu a premiação pela terceira vez seguida, antes de conquistar quatro medalhas nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Prêmio Brasil Olímpico 2024

🗓️ Data: 11 de dezembro de 2024, quarta-feira

⏰ Horário: 20h

🌎 Local: Vivo Rio, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 2