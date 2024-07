Prefeitura do Rio de Janeiro aprova construção do Autódromo Parque de Guaratiba

Com isso, o Rio de Janeiro voltará a ter um autódromo depois de 12 anos (Foto: Divulgação/Câmara do Rio de Janeiro)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/07/2024 - 11:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura do Rio de Janeiro aprovou a construção de um novo autódromo na cidade. Trata-se do Autódromo Parque de Guaratiba, projeto apresentado pelo prefeito Eduardo Paes em maio, que agora foi sancionado através da Lei Complementar 273/2024. A proposta do novo autódromo já havia passado pela Câmara dos Vereadores, que aprovou em 18 de junho o projeto de lei que prevê a construção na Zona Oeste.

A prefeitura participará da urbanização da região e do planejamento do transporte público, mas a construção será totalmente financiada pela iniciativa privada. Apesar da aprovação da construção, ainda não há previsão para o início das obras, que devem durar dois anos e meio.

O projeto ainda não foi elaborado por completo e conta apenas com um esboço inicial, que aponta um traçado de 5,020 km, muito semelhante ao de Jacarepaguá, área dos boxes com 5.000 m², 23 garagens e paddock com 3.981 m². Além disso, o circuito contará com uma área de preservação permanente e um manguezal.

(Foto: Reprodução/Câmara do Rio de Janeiro)

Com isso, a Cidade Maravilhosa voltará a ter um autódromo depois de 12 anos. Em 2012, o histórico Autódromo de Jacarepaguá foi demolido durante as obras das Olimpíadas de 2016 e, desde então, há esforços para que o automobilismo volte ao Rio.

O primeiro projeto, que surgiu ainda em 2012, previa a construção de um novo autódromo no Campo de Instrução do Camboatá, um terreno militar abandonado. No entanto, em 2021, a área da Floresta do Camboatá foi transformada em Refúgio de Vida Silvestre (Revis) e impossibilitou qualquer construção na região.

Já mais recentemente, em julho deste ano, um novo projeto surgiu no estado carioca. O Autódromo Internacional de Duque de Caxias, proposto pela prefeitura local, já teria localização definida e orçamento previsto, mas a iniciativa não foi comunicada a nenhum órgão do automobilismo nacional ou internacional.