A Seleção Brasileira feminina inicia a caminhada no Torneio Pré-Olímpico de Vôlei na madrugada de sábado (16), às 4h (de Brasília), contra a Argentina. O Brasil está no Grupo B, com Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru. Todos os jogos dessa chave serão disputados em Tóquio, no Japão, motivo do horário fora dos padrões para o público brasileiro. O "SporTV" transmite a estreia na televisão fechada, enquanto a "Globo" exibe na TV aberta.