08/04/2024 - 08:00 • Medelín (COL)

O Pré-Olímpico das Américas de Tiro com Arco começa nesta segunda-feira (8) e vai até o dia 14 de abril, no domingo, em Medelín, na Colômbia. Este evento são para os atletas do continente americano que ainda não conquistaram as suas vagas e terão última chance de assegurarem uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O Brasil já tem duas cotas individuais garantidas, com o bronze de Marcus D'Almeida no Mundial de 2023 e entre as mulheres, a prata de Ana Clara Machado nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Devido a esta questão, o país vai disputar apenas as provas do Pan-Americano no Pré-Olímpico das Américas de Tiro com Arco 2024 para tentar a vaga por equipe.

Após este evento na Colômbia, teremos o Pan-Americano de Tiro com Arco entre os dias 10 e 14 de abril. Nesta competição, o melhor país na classificação final — que não tenha obtido uma vaga em eventos anteriores — assegura uma cota de três atletas para a competição em Paris 2024.

Confira a programação abaixo:

O Classificatório Continental distribui apenas vagas olímpicas individuais, sem presença de brasileiros.

Segunda-feira, 8 de abril

10:30 – 13:30: Ranqueamento do Classificatório Continental (masculino e feminino)

Ranqueamento do Classificatório Continental (masculino e feminino) 15:00 – 17:20: Rodadas eliminatórias do Classificatório Continental (masculino e feminino)

Terça-feira, 9 de abril

12:02 – 12:58: Quartas de final do Classificatório Continental (feminino)

Quartas de final do Classificatório Continental (feminino) 13:00 – 13:28: Semifinais do Classificatório Continental (feminino)

Semifinais do Classificatório Continental (feminino) 13:28 – 13:56: Disputa do bronze e Final do Classificatório Continental (feminino)

Disputa do bronze e Final do Classificatório Continental (feminino) 16:02 – 16:58: Quartas de final do Classificatório Continental (masculino)

Quartas de final do Classificatório Continental (masculino) 17:00 – 17:28: Semifinais do Classificatório Continental (masculino)

Semifinais do Classificatório Continental (masculino) 17:28 – 17:56: Disputa do bronze e Final do Classificatório Continental (masculino)

Quarta-feira, 10 de abril

10:30 – 13:00: Ranqueamento individual do Pan-Americano (masculino)

Ranqueamento individual do Pan-Americano (masculino) 13:40 – 14:10: Primeira rodada individual do Pan-Americano (masculino)

Primeira rodada individual do Pan-Americano (masculino) 14:15 – 14:45: Segunda rodada individual do Pan-Americano (masculino)

Segunda rodada individual do Pan-Americano (masculino) 15:45 – 18:15: Ranqueamento individual do Pan-Americano (feminino)

Ranqueamento individual do Pan-Americano (feminino) 18:45 – 19:15: Primeira rodada individual do Pan-Americano (feminino)

Quinta-feira, 11 de abril

10:50 – 11:20: Oitavas de final por equipes do Pan-Americano (masculino)

Oitavas de final por equipes do Pan-Americano (masculino) 11:20 – 11:50: Quartas de final por equipes do Pan-Americano (masculino)

Quartas de final por equipes do Pan-Americano (masculino) 11:50 – 12:20: Semifinais por equipes do Pan-Americano (masculino)

Semifinais por equipes do Pan-Americano (masculino) 12:50 – 13:20: Oitavas de final por equipes do Pan-Americano (feminino)

Oitavas de final por equipes do Pan-Americano (feminino) 13:20 – 13:50: Quartas de final por equipes do Pan-Americano (feminino)

Quartas de final por equipes do Pan-Americano (feminino) 13:50 – 14:20: Semifinais por equipes do Pan-Americano (feminino)

Sexta-feira, 12 de abril

10:50 – 11:20: Oitavas de final individual do Pan-Americano (masculino)

Oitavas de final individual do Pan-Americano (masculino) 11:45 – 12:15: Oitavas de final individual do Pan-Americano (feminino)

Oitavas de final individual do Pan-Americano (feminino) 12:40 – 13:10: Oitavas de final individual do Pan-Americano (masculino e feminino)

Oitavas de final individual do Pan-Americano (masculino e feminino) 13:10 – 13:40: Quartas de final individual do Pan-Americano (masculino e feminino)

Quartas de final individual do Pan-Americano (masculino e feminino) 13:40 – 14:10: Semifinais individual do Pan-Americano (masculino e feminino)

Semifinais individual do Pan-Americano (masculino e feminino) 15:50 – 16:15: Rodada preliminar por equipes do Pan-Americano (misto)

Rodada preliminar por equipes do Pan-Americano (misto) 16:15 – 16:40: Oitavas de final por equipes do Pan-Americano (misto)

Oitavas de final por equipes do Pan-Americano (misto) 16:40 – 17:05: Quartas de final por equipes do Pan-Americano (misto)

Quartas de final por equipes do Pan-Americano (misto) 17:05 – 17:30: Semifinais por equipes do Pan-Americano (misto)

Domingo, 14 de abril

12:02 – 12:48: Disputa do bronze e Final por equipes do Pan-Americano (feminino)

Disputa do bronze e Final por equipes do Pan-Americano (feminino) 12:48 – 13:34: Disputa do bronze e Final por equipes do Pan-Americano (masculino)

Disputa do bronze e Final por equipes do Pan-Americano (masculino) 16:02 – 16:40: Disputa do bronze e final por equipes do Pan-Americano (misto)

Disputa do bronze e final por equipes do Pan-Americano (misto) 16:40 – 17:06: Disputa do bronze e final individual do Pan-Americano (feminino)

Disputa do bronze e final individual do Pan-Americano (feminino) 17:06 – 17:32: Disputa do bronze e final individual do Pan-Americano (masculino)