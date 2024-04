Com índices olímpicos no Atletismo e na Esgrima, mais de 180 atletas já têm vaga para Paris 2024

Matheus Lima da Silva garante vaga em duas provas do Atletismo (Foto: Wagner Carmo / CBAt)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 00:20 • São Paulo (SP)

Com os índices olímpicos conquistados neste sábado (6), o time brasileiro para os Jogos de Paris 2024 já passa de 180 atletas. É mais da metade da equipe que o Comitê Olímpico do Brasil(COB) pretende enviar a Paris: 330. Há menos de quatro meses para o início das Olimpíadas, no final de julho, ainda há muita disputa desafiando os brasileiros.

Um dos índices foi obtido na Esgrima, com a gaúcha Mariana Pistoia. No Pré-Olímpico das Américas, que está sendo disputado em San José, capital da Costa Rica. Ela ficou com o título no florete feminino, ao vencer a venezuelana Isis Gimenez, por uma placar apertado: 11 a 10. Com a conquista dessa vaga, a esgrima brasileira já tem três representantes em Paris: Mariana Pistoia, Guilherme Toldo, também no florete, e Nathalie Moellhausen, na espada.

No Atletismo, o cearense Matheus Lima da Silva conseguiu o segundo índice olímpico. No mês passado, ele já tinha atingido a marca olímpica dos 400m rasos. Agora, no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, disputado em Bragança Paulista, interior de São Paulo se garantiu também nos 400m com barreiras. Nessa prova, Matheus Lima da Silva foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. E já desponta como uma das esperanças do atletismo para as Olimpíadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Pré-Olímpico Continental de Tiro Esportivo 2024, na Argentina, que se encerra neste domingo (7), dois brasileiros tentam o passaporte para Paris, na prova da pistola tiro rápido: Emerson Duarte e Vladimir Silveira. Nas eliminatórias, eles conseguiram ficar entre os 15 melhores atiradores.

Na última quarta-feira, nessa mesma competição, a atleta Geovana Meyer conquistou uma vaga na prova de carabina três posições. Ela se junta a Georgina Furquim Bastos, que tem o índice no skeet.