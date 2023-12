O Praia Clube-MG entrou para a disputa da Liga Nacional de Handebol em 2023. E logo na primeira participação, o time mineiro conquistou o título da Final Four do torneio após vencer o Nacional-SC no masculino por 30 a 23 neste domingo (10). A competição foi disputada na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, e reuniu as quatro melhores equipes da temporada. O Taubaté conquistou o bronze depois de superar o Pinheiros por 30 a 22 no duelo paulista.