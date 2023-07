O fluminense Ricardo Mendonça conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no Mundial de atletismo paralímpico em Paris, na França, ao vencer a prova dos 100m pela classe T37 (paralisados cerebrais), que ainda teve Christian Gabriel da Costa no terceiro lugar, nesta segunda-feira, 10. O país conseguiu finalizar o dia com mais uma dobradinha no pódio dos 5.000m T11 (cegos) com a prata de Júlio César Agripino e o bronze de Yeltsin Jacques.