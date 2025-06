Estados Unidos são vaiados pela torcida brasileira na VNL; veja vídeo

Os primeiros sets foram intensos entre os Estados Unidos e a Tchéquia pelo terceiro dia da Liga das Nações de Vôlei (VNL), no Rio de Janeiro. Apesar da vitória em duas parciais, a equipe norte-americana sofreu com uma forte pressão dentro e fora de quadra. A torcida brasileira, que foi ao Maracanãzinho mesmo sem jogo do Brasil, tinha um favorito claro para a última disputa do dia: as tchecas, e deixaram isso bem claro durante todo o confronto.

Veja vídeo de torcida vaiando os Estados Unidos

Em meio a fortes vaias, os Estados Unidos chegaram a errar três saques em sequência ainda no início da primeira parcial. O time sólido, e alguns erros da Tchéquia, no entanto, permitiu que levassem a melhor por 25 a 23 e e 25 a 20, para garantir a vantagem na partida.

A escolha da torcida esteve claro desde o aquecimento das equipes antes do confronto. Quando a partida foi iniciada, cada ponto da Tchéquia era motivo para a festa nas arquibancadas, assim como os erros dos Estados Unidos.

Sem vitórias ainda na VNL 2025, ambas as equipes buscam o primeiro sucesso na atual temporada. A vantagem começou com os Estados Unidos, mas as adversárias não parecem ter se abalado com o "tropeço" nos primeiros sets. Vale destacar também que os dois times perderam para o Brasil esta semana.

