Por que Pereira e Prochazka vão se enfrentar novamente no UFC?

Poatan venceu o cinturão em 2022 (Foto: Divulgação / UFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/06/2024 - 12:19

O UFC 303 se aproxima e teremos a grande luta entre Alex "Poatan" Pereira e Jiri Prochazka pelo título mundial dos meio-pesados da organização. Apesar da grande expectativa para o combate, esse duelo foi marcado de forma surpresa, já que o evento marcaria a volta de Conor McGregor. O irlandês retornaria aos ringues, mas, por conta de uma lesão, teve a volta desmarcada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem competir desde 2021, o "Notorius" iria voltar para encarar Michael Chandler, uma lesão no dedo no pé impediu a realização do confronto. A decisão frustrou uma multidão de fãs, que já havia comprado os ingressos e o pay-per-view da luta. Em situação delicada, os organizadores do UFC buscaram alternativas e conseguiram um combate valendo cinturão.

➡️ Lutador do UFC recebe punição por agressão a torcedor

Mesmo três meses depois de uma luta e recém recuperado de um dedo mindinho quebrado (mesma lesão que tirou McGregor do UFC 303), Alex Pereira aceitou o convite para a luta e vai encara o tcheco Jiri Prochazka pela terceira vez na carreira.

O próprio Poatan revelou o motivo de ter aceitado a luta. Em seu canal oficial no YouTube, Alex informou que, por estar em constante atividade, treinando, não pensou duas vezes em aceitar o convite do UFC para substituir Conor McGregor. Recuperado das lesões nos dedos do pé, o brasileiro frisou que não poderia desperdiçar uma nova oportunidade de salvar a empresa e liderar mais um grandioso show.

(Foto: Reprodução)

- Eu estou sempre treinando. Sou um cara muito dedicado. Consigo conciliar trabalho e treino e está dando muito certo. Não paro de treinar. Tive que fazer uma pausa por causa dos meus dedos, mas estou bem e pronto para lutar. Para mim, é uma grande oportunidade. Vou aproveitar o momento, essa luta. Não estou indo para arriscar. Estou indo para ganhar, quero dar um show como venho fazendo - afirmou o campeão dos meio-pesados