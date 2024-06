Lutador do UFC recebe punição por agressão a torcedor

Arman Tsarukyan derrotou Charles do Bronx no UFC 300 (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Arman Tsarukyan, atual número 1 do ranking peso-leve do UFC, foi punido e recebeu uma suspenção de nove meses por ter agredido um torcedor em abril. O russo acertou um soco em uma pessoa na arquibancada da T-Mobile Arena, em Las Vegas, após ser insultado no caminho ao octógono. No combate, o lutador derrotou Charles do Bronx.

A sentença foi divulgada nesta terça-feira (25), de acordo com o "MMA Fighting", durante reunião mensal da Comissão Atlética do Estado de Nevada. Além da suspensão de nove meses, Tsarukyan terá de pagar uma multa de 25 mil dólares (aproximadamente R$ 135 mil).

(Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A confirmação da pena vem dois meses após o ocorrido. Com a punição sendo retroativa, a data do UFC 300, que foi realizado no dia 13 de abril, Arman Tsarukyan estará liberado para voltar a lutar a partir do 12 de janeiro de 2025.

- Ele me mostrou o dedo do meio. Queria me dar um soco, e eu queria dar um soco nele de volta. Ninguém me mostra o dedo do meio. Não importa quem você é, vou dar um soco na sua cara - disse o lutador, na ocasião, após o evento.

➡️ Logan Paul revela se acredita que Jake Paul pode vencer luta contra Mike Tyson

Tsarukyan tem chance de reduzir a pena para seis meses. Para isso, o russo terá de gravar um conteúdo antibullying aprovado previamente pela Comissão Atlética do Estado de Nevada. A ação corroboraria o posicionamento da entidade, que é contra qualquer tipo de agressão, principalmente envolvendo torcedores. Caso faça a campanha, Arman estaria apto a lutar a partir de outubro.

Segundo o "MMA Fighting", a tendência é que o lutador aceite o acordo, já que está de olho em uma eventual disputa de título ainda em 2024. Primeiro da lista de desafiantes ao cinturão, Arman Tsarukyan espera enfrentar Islam Makhachev, atual campeão peso-leve.