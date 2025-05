Popó x Duda Nagle no FMS 6: onde assistir e horário da pesagem

O Fight Music Show 6 está se aproximando, e a pesagem oficial será realizada nesta sexta-feira (16), com direito a encaradas entre os astros do espetáculo: Popó e Duda Nagle. Esta será a última oportunidade para os protagonistas se enfrentarem frente a frente antes das lutas de sábado. A aferição de peso será transmitida ao vivo pelo canal Combate e pelo YouTube do Combate, a partir das 19h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Ao todo, o evento contará com sete lutas de exibição, reunindo nomes do esporte, da música e da televisão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde a estreia do Fight Music Show, em 2022, esta será a sexta participação de Popó no evento. O tetracampeão mundial de boxe já venceu nomes como Pelé Landy, Kleber Bambam e Júnior Dublê, e agora, aos 49 anos, promete um nocaute rápido contra Duda Nagle, que fará sua estreia no ringue.

Duda, que completa 42 anos no dia da luta, encara o desafio como uma experiência única e tem intensificado sua preparação física e mental.

Além do combate principal, o evento também contará com nomes de peso, como o ex-lutador de MMA Rogério Minotouro, que enfrentará o influenciador Tadalafellas. Outro duelo que chama atenção será entre MC Livinho e o comediante Lucas Veloso, valendo o cinturão dos influenciadores. O card ainda inclui lutas femininas, estreias e até um confronto em duplas.

continua após a publicidade

➡️ Regras do Fight Music Show: entenda como funcionam as lutas

Popó e Duda Nagle em evento de divulgação do Fight Music Show 6 (Foto: Reprodução)

Veja o horário e onde assistir à pesagem do Fight Music Show 6

Data/Hora 16 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília) Local Mercado Municipal de São Paulo Onde Assistir Canal Combate e YouTube do Combate

Card do Fight Music Show 6