Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 01:48 • São Paulo (SP)

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, está tendo mais dificuldade para acertar uma luta com Vitor Belfort, ex-campeão do UFC, do que teve para vencer o empresário catarinense, Guilherme Grillo, na noite desta sábado (23), em Florianópolis, Santa Catarina. A luta estava programada para 10 rounds de 2 minutos, mas acabou no terceiro.

No ritmo de luta de exibição, Popó controlou seus golpes no primeiro round para que o show pudesse ser apreciado pelo público por mais tempo. E deu chances ao empresário, que desferiu alguns golpes. Claro, nada que abalasse Popó.

No terceiro round, Popó soltou alguns cruzados e ganchos, encerrando a brincadeira, depois de 5 minutos de movimentações. Grillo caiu uma vez, tentou seguir, mas logo o treinador decidiu poupá-lo, lançando a toalha no ringue. E todo mundo ficou feliz.

A bronca com Belfort

O bate-boca entre Acelino Popó e Vitor Belfort segue intenso. Popó postou toda sua irritação no Instagram, depois que Belfort disse que não conseguiria lutar com 75kg. Popó alega que não falou nada disso, que sempre falou em 80kg: 'Lutei no super pena (59kg) e leves (61kg), a minha vida inteira. Hoje luto com peso entre 75kg e 80kg. Quem desafiou foi VOCÊ. Você sabe o peso que luto. Você sabia de tudo isso antes de desafiar. Então, aguente as consequências. Agora só depende de você.'

E Popó acrescentou mais um lance na provocação que rola entre eles: 'Deixa de ser chato, cara, vai procurar o que fazer, vai, idiota!