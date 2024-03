Popó fala sobre luta de despedida no FMS e aponta possíveis rivais

Popó já enfrentou Whindersson Nunes pelo FMS (Foto: Ricardo Franzen / Divulgação FMS)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 14:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas comentou sobre uma provável luta de despedida do Fight Musica Show, o FMS. Após nocautear Kléber Bambam, o ex-lutador anunciou que se tornará embaixador e sócio do evento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Popó, entretanto, ainda não irá se aposentar. O lutador, inclusive, planeja pendurar as luvas no mesmo ringue onde fez suas últimas aparições. Apesar de não definir o adversário que mais deseja, o baiano explica sua visão e intenção com as lutas de exibição.

- Não tem um nome que eu queria, até porque essas lutas de apresentação estão me gerando uma mídia muito boa. Não preciso lutar com lutador pra mostrar que sou bom, ou nada disso. Eu tenho 48 anos, não estou mais no auge da minha carreira de atleta profissional, de alto rendimento. Só quero brincar e me divertir, e quem me desafiar eu derrubo - disse Popó, em entrevista ao canal Combate.

Popó Freitas é tetracampeão mundial de boxe (Foto: Divulgação)

O Fight Music Show reúne uma série de personalidades - tanto do esporte, quanto de outras áreas - para lutas de exibição. O evento ganhou maior notoriedade com a luta mais recente entre Popó e Bambam - que movimentou milhões de reais e teve grande audiência. Essa, inclusive, foi a terceira luta do ex-atleta no evento. Em outras oportunidades, o baiano enfrentou Whindersson Nunes, Júnior Dublê e Pelé Landi.

Popó Freitas já tem o próximo adversário definido. No Danki Fight Show, o ex-lutador enfrentará Guilherme Grillo, que trabalha com tecnologia, além de ser praticar boxe e muay-thai há 10 anos. O combate está marcado para o dia 23 de março.

- Estou me preparando, na verdade, já venho da preparação do Bambam, então a preparação para o Grillo vai ser maior. Só descansei uma semana e tô voltando de novo. Então, a preparação para Grillo está tendo muito mais tempo do que com Bambam (...). Tem que ter preparação, independente do espaço da luta de Bambam para o Grillo. Tanto que vou pra Belém fazer meu camp agora e fico lá treinando até minha luta contra Grilo - afirmou, Popó.