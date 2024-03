Após luta contra Bambam, Popó Freitas se prepara para próximo desafio em Florianópolis

Pugilista encara o empresário Guilherme Grillo, em Florianópolis (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Após nocautear o Kléber Bambam com 36 segundos, Popó Freitas já iniciou sua preparação para o próximo desafio. Desta vez, o pugilista deve enfrentar Guilherme Grillo, que promoveu a luta no Danki Fight Show, em Florianópolis, no dia 23 de março.

O tetracampeão mundial deu uma entrevista ao canal "Combate", onde ele citou que o desafio aceito foi feito por Grillo, que trabalha com tecnologia e treina boxe e muay thai há cerca de 10 anos.

Popó nocauteia Bambam em 36 segundos (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

- A luta surgiu com Grillo, desafio dele dizendo que queria se testar, que ele faz inteligência artificial, que é um cara “bambambam”, que estava chateado porque terminou o namoro e queria trocar umas porradas com alguém. Aí me convidou, falava que pagava uma grana pra lutar comigo, topei e a gente vai trocar porrada - contou Popó.

Após a luta contra Bambam, Popó aproveitou para descansar por uma semana, mas já está com sua volta para Belém planejada para retornar ao seu camp, lugar onde ele treinou para enfrentar o ex-BBB.

- Estou me preparando, na verdade, já venho da preparação do Bambam, então a preparação para o Grillo vai ser maior. Só descansei uma semana e tô voltando de novo. Então, a preparação para Grillo está tendo muito mais tempo do que com Bambam (...). Tem que ter preparação, independente do espaço da luta de Bambam para o Grillo. Tanto que vou pra Belém fazer meu camp agora e fico lá treinando até minha luta contra Grilo - concluiu.