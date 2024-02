No boxe profissional, Popó disputou 43 lutas e venceu 41. E tem um cartel impressionante de vitórias no primeiro assalto: 21. Os diretos de direita que lhe deram fama, possibilitaram também conquistar quatro títulos mundiais, nas categorias Superpena e Leve, tornando-se o último grande destaque do boxe brasileiro. Do seu jeito, e como lhe é possível fazer, Popó segue na luta, mantendo a 'nobre arte' conectada com a tecnologia do Terceiro Milênio.