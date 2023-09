- A gente começou a partida muito bem, ali o terceiro set a gente deu um pouquinho de mole, mas o conjunto do time eu acho que prevaleceu, o pessoal que veio do banco conseguiu entrar muito bem e a gente finalizando ali com um belo ponto, chamando a torcida, jogando dentro de casa, a energia maravilhosa. Então, pode se dizer que para estreia foi ótimo, sim - comentou Alan sobre a partida contra o Qatar.