A derrota nos segundos finais foi superada pelo Franca em novo confronto contra o Pinheiros nesta quinta-feira (15). No interior paulista, o jogo 3 terminou em 92 a 69 para os donos da casa, que estão a uma vitória de avançar para as semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Apesar do início acirrado, a volta do intervalo do time liderado por Didi Louzada dominou em quadra para abrir 19 pontos de diferença no placar, que foi controlada até o apito final.

continua após a publicidade

➡️ Craque do Vasco anuncia aposentadoria após eliminação no NBB

🏀 Franca x Pinheiros

O jogo começou sem muita definição, com apenas quatro bolas convertidas em quase quatro minutos do primeiro quarto. Uma sequência boa do Franca dentro do garrafão, no entanto, abriu a primeira clara vantagem no placar. Com destaque para Lucas Dias, os donos da casa superaram o Pinheiro por oito pontos ao fim do período, em 23 a 15.

O segundo quarto viu o domínio em quadra mudar, principalmente com um aproveitamento impressionante de David Sloan, que marcou 11 pontos para o Pinheiros. Apesar disso, as faltas foram o ponto decisivo para o Franca não perder a vantagem conquistada no início do confronto. Os times voltaram para os vestiários com placar de 42 a 37.

continua após a publicidade

A volta do intervalo não foi boa para os visitantes. O Franca garantiu uma corrida de 14x2 nos primeiros seis minutos do terceiro período, alcançando 18 pontos de vantagem. Com Sloan, o Pinheiros chegou a tentar uma resposta no fim, mas não havia mais tempo. O quarto terminou em 66 a 48.

O último período pareceu ter trazido o Pinheiros de volta para o confronto. A partida ficou mais uma vez agitada dos dois lados da quadra, mas Didi Louzada colocou o ataque o Franca "no bolso" e se destacou. O armador com 13 pontos e mais de 85% de aproveitamento para selar a vitória em casa por 92 a 69.

continua após a publicidade

Franca e Pinheiros se enfrentaram, nesta terça-feira (13), pelos playoffs doNBB (Foto: Divulgação/NBB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

Com a vitória, o Franca fica a um jogo de garantir a classificação sobre o Pinheiros para as semifinais dos playoffs do NBB. De volta para a capital paulista, o jogo 4 acontecerá, às 10h (de Brasília), no próximo domingo (18). Caso haja necessidade, o jogo 5 acontecerá mais uma vez no Pedrocão, a casa do Franca.

Na primeira rodada dos playoffs, o Franca superou por 3 a 0 o Pato Basquete, enquanto o Pinheiros eliminou o Unifacisa em uma série de cinco jogos.