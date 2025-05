Playoffs da NBA: Timberwolves dominam último quarto e vencem Warriors

O Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 102 a 97, pela terceira partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA neste sábado (8), no Chase Center. Com Jimmy Butler e Anthony Edwards em noites inspirada, o time do "Ant-man" levou a melhor, com o camisa #5 dos Wolves liderando a equipe no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Jayson Tatum evita virada e Celtics vence Knicks pela 1ª vez na série

A quarta partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors será realizada na segunda-feira (12), no Chase Center, em São Francisco, às 23h.

Como foi a partida entre Warriors x Timberwolves?

A partida começou com superioridade dos Timberwolves, com melhor aproveitamento no ataque que os Warriors, que começaram erráticos assim como no jogo 2. Na segunda metade do primeiro quarto, Golden State cresceu na defesa, e após sequência de pontos de 9 a 0, empatou a partida em 21 a 21 nos últimos segundos com Jimmy Butler.

continua após a publicidade

Apesar de ter conseguido o empate, Minnesota reagiu e voltou a abrir no placar com corrida de 11 a 0, 34 a 27. A sequência dos Wolves seguiu e chegaram a abrir 10 pontos, 39 a 29, mas, novamente, os Warriors reagiram na reta final, com o talento de Jimmy Butler. Após diversos erros do time visitante, o empate e a virada do Golden State veio nos segundos finais, novamente nas mãos do camisa #10, 42 a 40.

Jimmy Butler anotou 33 pontos na derrota do Golden State Warriors sobre o Minnesota Timberwolves (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Depois do intervalo, os Timberwolves voltaram melhores e recuperaram a liderança, 49 a 47. Na sequência, ambas as equipes tiveram queda de rendimento no ataque, com a partida ficando sem nenhuma pontuação por dois minutos, até que Jimmy Butler apareceu para dar a liderança para os Warriors, 50 a 49. Na reta final, o jogo engrenou para Golden State, que, com os melhores arremessos, abriu 73 a 69, mesmo com Anthony Edwards fazendo um grande terceiro quarto com 15 pontos.

continua após a publicidade

No último quarto, o ataque dos Timberwolves foi perfeito, principalmente com Anthony Edwards, que marcou 13 pontos (36 na partida). Na defesa, Minnesota neutralizou Jimmy Butler e assim, conseguiu consolidar a virada e a vitória por 102 a 94. Com a vitória, os Wolves abrem 2 a 1 na série.

O Minnesota Timberwolves derrotou o Golden State Warriors por 102 a 97 (Foto: Ezra Shaw/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte