NBA: Com Jokic e Shai apagados, Nuggets vence Thunder na prorrogação

O Denver Nuggets derrotou o Oklahoma City Thunder por 113 a 104, pela terceira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada na Ball Arena, em Denver, Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (9), Shai-Alexander e Nikola Jokic não tiveram seus melhores desempenhos, mas a experiência da equipe da casa prevaleceu e permitiu que vencesse na prorrogação, ampliando a série para 2 a 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀Como foi o jogo?

O jogo começou intenso, com a torcida do Denver já gritando "MVP" para Nikola Jokic. No entanto, o Thunder começou forte no ataque e abriu oito pontos de vantagem nos primeiros minutos, neutralizando o armador Jamal Murray e forçando Jokic a cometer faltas. O pivô já havia acumulado duas infrações antes do fim do primeiro quarto.

O segundo quarto começou com a reação do Denver, que empatou o jogo em 32 a 32. A equipe da casa mudou sua estratégia defensiva, parou de levar cestas e começou a trabalhar melhor a bola, convertendo seus arremessos com mais eficiência. Porém, a intensidade não durou muito e o quarto terminou em 56 a 51 para o OKC, que soube aproveitar os muitos erros de arremesso do adversário e transformar em contra ataques.

Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder jogando pelos playoffs da NBA (Foto: Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Shai e Jokic apareceram durante o terceiro quarto, convertendo cestas decisivas e distribuindo assistências importantes. Ao final da etapa, o armador acumulava 15 pontos e sete assistências, enquanto o pivô registrava um duplo-duplo com 14 pontos e 14 rebotes. O penúltimo quarto terminou com vantagem dos mandantes, 83 a 80, após sete trocas de liderança ao longo dos 12 minutos.

No último quarto, os protagonistas do Denver Nuggets foram Russell Westbrook e Gordon, do outro lado Jalen Williams não deixou barato e buscou manter a paridade no placar. Com apenas dez segundos para o fim do jogo, o camisa 8 do Nuggets acertou uma cesta de três pontos e empatou a partida, levando para a prorrogação.

continua após a publicidade

Prorrogação

Os cinco minutos extras passaram rápido para o Denver Nuggets, que logo abriu nove pontos de vantagem e venceu o jogo por 113 a 104. Jalen Williams foi o cestinha da partida com 32 pontos, seguido por Jamal Murray, com 27 pontos.

Jogos de hoje dos playoffs da NBA (10/05)

Neste sábado (10), o Knicks recebe o Boston Celtics às 16h30 (horário de Brasília) e tem a chance de abrir uma vantagem de 3 a 0 contra um dos líderes da temporada regular. Na sequência, o Golden State Warriors enfrenta o Minnesota Timberwolves, sem a presença de Stephen Curry, às 21h30 (horário de Brasília), na Oakland Arena, em São Francisco.