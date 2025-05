NBA: Jayson Tatum evita virada e Celtics vence Knicks pela 1ª vez na série

O Boston Celtics derrotou o New York Knicks por 115 a 93, na terceira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada no Madison Square Garden, em Nova York, Estados Unidos, neste sábado (10), a equipe visitante manteve a vantagem desde o início do jogo e diminuiu a desvantagem na série para 1 a 2. Nos dois jogos anteriores, o Celtics não resistiu à pressão e sofreu duas viradas após abrir mais de 20 pontos sobre o adversário. Jayson Tatum, com 22 pontos, nove rebotes e sete assistências, foi um dos grandes destaques em quadra.

Celtics vence Knicks pelos playoffs da NBA (Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Knicks e Celtics?

O Boston Celtics começou forte, sem dar chance para o Knicks pontuar no início do primeiro quarto. Com uma boa performance nos rebotes defensivos e ofensivos, o Boston abriu 11 pontos de vantagem nos primeiros minutos. Além da falta de criatividade dos Knicks, o Boston acertou seis cestas de três pontos e terminou o quarto com vantagem de 16 pontos, 36 a 20.

Mitchell Robinson foi o protagonista da primeira etapa, mas não de uma maneira positiva. O pivô dos Knicks arremessou seis lances livres e converteu apenas um, além de um air ball (quando a bola não encosta no aro). Os fãs presentes no ginásio chegaram a aplaudir de pé quando o jogador acertou seu único arremesso livre.

O segundo quarto começou com a mesma intensidade do primeiro, com o Celtics mantendo a boa performance ofensiva e o Knicks lutando para encontrar o ritmo, cometendo muitos erros e entregando oportunidades para a vantagem aumentar. As equipes foram para o intervalo com o placar de 70 a 46 e impressionantes 12 bolas do perímetro para o Boston contra apenas duas dos Knicks.

O terceiro quarto começou devagar, com muitos erros e poucos chutes para as duas equipes. Com medo de levar a virada pela terceira vez seguida, o Boston jogou com muita cautela e respondendo ponto a ponto, terminando o quarto sem perigo e com o placar de 96 a 70.

No início do quarto período, uma pequena confusão entre Al Horford e Jalen Brunson gerou um momento de tensão, mas a situação foi controlada sem que fossem marcadas faltas técnicas. Anthony Towns fez uma boa atuação, infiltrando-se várias vezes no garrafão e sofrendo muitas faltas, mas não foi suficiente para garantir a virada. No final, o Celtics venceu o Knicks por 115 a 93.

