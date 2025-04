Playoffs da NBA: Timberwolves batem Lakers e mais! Veja os resultados

O Minnesota Timberwolves derrotou o Los Angeles Lakers por 116 a 104, nesta sexta-feira (25), no Target Center, em Minnesota, nos Estados Unidos, pelos Playoffs da NBA. Com a vitória, o time de Minnesota abre 2 a 1 na série. Outros dois jogos movimentam a rodada, com o Milwaukee Bucks superando o Indiana Pacers e o Orlando Magic vencendo o Boston Celtics.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores da NBA elegem atleta mais superestimado da liga

Nesta sábado (26), mais quatro jogos vão dar continuidade aos Playoffs da NBA. Na Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers visita o Miami Heat. No oeste, o Oklahoma City Thunder pode encerrar a série contra o Memphis Grizzlies, o Los Angeles Clippers recebe o Denver Nuggets e o Houston Rockets vai encarar o Golden State Warriors, no Texas.

🏀 Minnesota Timberwolves 116 x 104 Los Angeles Lakers

O Minnesota Timberwolves conseguiu aproveitar o mando de quadra e venceu a terceira partida da série contra o Los Angeles Lakers por 116 a 104. Com Anthony Edwards e Jaden McDaniels, com 30 pontos, e Julius Randle, com 22 pontos, os time de Minnesota abre 2 a 1 na série após grande reta final da equipe, com o "Ant-Man" sendo protagonista no momento decisivo.

continua após a publicidade

O Minnesota Timberwolves derrotou o Los Angeles Lakers por 116 a 104 (Foto: David Sherman/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com duplo-duplo de 38 pontos e 10 rebotes, LeBron James carregou o ataque dos Lakers na partida. Luka Doncic, estrela do jogo dois, atuou com problemas estomacais e marcou apenas 17 pontos na partida. A quarta partida será realizada no domingo (27), às 15h30, no Target Center, em Minnesota.

🏀 Orlando Magic 95 x 93 Boston Celtics

Com Jayson Tatum e Jaylen Brown em quadra, não estando 100%, o Orlando Magic venceu a terceira partida da série por 95 a 93. Com Franz Wagner, 32 pontos, e Paolo Banchero, 29 pontos, o time da Flórida esquenta a série contra os atuais campeões da NBA. Após segundo quarto ruim, o Magic conseguiu a virada depois do intervalo e conseguiu sustentar a liderança na reta final.

continua após a publicidade

O Orlando Magic venceu o Boston Celtics por 95 a 93 (Foto: Fernando Medina/AFP)

Mesmo após se recuperar de uma lesão no pulso, Jayson Tatum foi o cestinha da partida com 36 pontos, e quase com duplo-duplo, com nove rebotes. Porém, os outros jogadores de destaque dos Celtics não conseguiram acompanhar o grande desempenho do camisa #0. A quarta partida será realizada no domingo (27), às 19h, no Kia Center, em Orlando.

🏀 Milwaukee Bucks 117 x 101 Indiana Pacers

Na primeira partida em casa, o Milwaukee Bucks derrotou o Indiana Pacers por 117 a 101. Com duplo-duplo de Giannis Antetokounmpo (37 pontos e 12 rebotes) e grande partida de Gary Trent Jr., com 37 pontos, os Bucks diminuíram a desvantagem na série.

Giannis Antetokounmpo na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers (Foto: John Fisher/AFP)

No lado dos Pacers, apenas Pascal Siakam, com 28 pontos, teve uma boa partida. Tyrese Haliburton até teve um duplo-duplo, mas com apenas 14 pontos, que não ajudaram a equipe de Indianápolis no ataque. A quarta partida será realizada no domingo (27), às 21h30, no Fiserv Forum, em Milwaukee.