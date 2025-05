Playoffs da NBA: Rockets vencem Warriors fora de casa e empatam a série

O Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 115 a 107, pela sexta partida da série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada, nesta sexta-feira (2), no Chase Center, em São Francisco, Estados Unidos, o time da visitante conseguiu controlar a liderança, sem deixar os mandantes à frente no placar por muito tempo. Fred VanVleet, dos Rockets, e Stephen Curry, dos Warriors, foram os cestinhas do jogo com 29 pontos.

Com o resultado, Houston Rockets e Golden State Warriors vão para a sétima e última partida da série. O jogo 7 será realizado no Toyota Center, em Houston, no domingo (4), às 21h30.

🏀 Como foi o jogo?

Os Rockets começaram melhores ao abrir 11 a 5, com Alperen Sengun dominando o garrafão no ataque. Na sequência, os Warriors melhoraram e viraram para 21 a 20, com Jimmy Buttler e Stephen Curry aparecendo na partida. Porém, na reta final Houston cresceu e, após cinco pontos seguidos, retomou a liderança para 25 a 21.

No segundo quarto, os Rockets aproveitaram os diversos erros de turnovers dos Warriors e abriram 46 a 35. Mas quem tem Stephen Curry, tem tudo. Após cometer a terceira falta, o camisa 30 compensou com 11 pontos seguidos, sendo duas bolas de três, para empatar em 46 a 46. No entanto, a virada do Golden State não veio, com Houston anotando sete pontos seguidos. No fim, Jimmy Buttler converteu dois pontos após sofrer falta, mas não conseguiu converter o lance livre e a partida foi ao intervalo 53 a 48.

Stephen Curry foi um dos cestinhas da partida (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Depois do intervalo, a partida ficou equilibrada, com o Golden State buscando o empate, com o Houston controlando a vantagem, com Sengun e VanVleet sendo os protagonistas do ataque da equipe texana. No fim, Curry teve nova sequência, dessa vez de quatro pontos, para deixar o placar 86 a 84 para o último e decisivo quarto.

Logo de cara, os Rockets marcaram seis pontos seguidos, 92 a 84, com direito a "três e falta" em Fred VanVleet. Mesmo após tempo técnico pedido por Steve Kerr, os Warriors não conseguiram melhorar, com Houston soberano no garrafão, com Steve Adams e o turco Alperen Sengun, com duplo-duplo de 20 pontos e 14 rebotes e muito eficiente no perímetro, para abrir 101 a 89 faltando seis minutos para o fim. Golden State não conseguiu reagir e Houston assegurou a vitória por 115 a 107.