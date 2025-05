O Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers por 129 a 109, pela quarta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, neste domingo (11), no Gainbridge Fieldhouse. Com atuação dominante em todo o jogo, a franquia de Indianápolis não teve dificuldades para derrotar os Cavs e abrir 3 a 1 na série. Pascal Siakam, dos Pacers, e Darius Garland, dos Cavaliers, foram os cestinhas da partida com 21 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Nuggets e Thunder tem pior início de jogo da história dos playoffs da NBA

A quinta partida entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers será realizada na terça-feira (13), no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, às 20h.

Como foi a partida entre Pacers x Cavaliers?

A partida começou com os Pacers dominando, que abriu 14 a 5 rapidamente. Mesmo com pedidos de tempo técnico de Cleveland, Indiana seguia aumentando a vantagem, com alto aproveitamento nas cestas de três e no garrafão. No meio do primeiro quarto, Bennedict Mathurin, de Indy, foi ejetado da partida após confusão com DeAndre Hunter. Quando perdiam por 19 pontos, 33 a 14, os Cavs conseguiram uma pequena sequência, mas cortaram a desvantagem para apenas 15, 38 a 23.

continua após a publicidade

No segundo quarto, o domínio dos Pacers aumentou, principalmente com os arremessos do perímetro. No lado do Cavaliers, diversos erros no ataque e de passe minaram o time, que marcaram apenas 16 pontos no período inteiro. Em atuação coletiva brilhante, Indiana abriu 80 a 39 após cesta de Aaron Nesmith no estouro do relógio. A vantagem de 41 pontos do Indiana Pacers se tornou a maior no intervalo na história dos Playoffs da NBA.

O Indiana Pacers derrotou o Cleveland Cavaliers por 129 a 109 (Foto: Joe Murphy/AFP)

Durante o intervalo, no aquecimento antes da partida retornar, o astro de Cleveland, Donovan Mitchell sentiu uma lesão no tornozelo, deixou a partida e se tornou dúvida para o próximo jogo.

continua após a publicidade

No segundo tempo, Indiana abaixou o ritmo e viu a grande vantagem cair, mas para apenas 32 pontos no terceiro quarto. Com ambas as equipes já utilizando os reservas, os Cavaliers seguiram pontuando mais, porém, sem assustar os Pacers, que seguiam com aproveitamento alto nos arremessos de três. Ao fim da partida, o Indiana Pacers derrotou o Cleveland Cavaliers por 129 a 109 e abriu 3 a 1 na série, precisando de uma vitória para chegar à final de conferência.

O Indiana Pacers derrotou o Cleveland Cavaliers por 129 a 109 (Foto: Joe Murphy/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte