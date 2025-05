Nuggets e Thunder tem pior início de jogo da história dos playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets por 92 a 87 neste domingo (11) pelo quarto jogo da semifinal da conferência Oeste da NBA e empatou a série em 2 a 2. O confronto aconteceu na Ball Arena, em Denver, e foi um dos piores inícios de jogo da história da pós-temporada da liga, com apenas 25 pontos somados no fim do primeiro quarto. Veja como foi o jogo:

Como foi jogo?

O confronto começou devagar, com muitos erros de ataque de ambos os lados e poucas cestas convertidas. O quarto terminou com placar de 17 a 8 para o OKC, sendo este o quarto com a menor pontuação na história dos playoffs da NBA.

O Nuggets demorou mais da metade do segundo quarto para aquecer o arremesso e começar a pontuar regularmente. Jokic arremessou e converteu a última cesta da etapa, mesmo estando desequilibrado na linha dos três pontos, marcando o início da reação do Denver no jogo. O placar final foi de 42 a 36 para o OKC.

O aproveitamento de ambas equipes continuou baixo, porém Aaron Gordon liderou o Nuggets para bons contra-ataques e converteu bolas de três em momentos essenciais, tirando a vantagem adversária e tomando a frente no placar pela primeira vez no jogo. A intensidade aumentou quando Shai-Gilbert Alexander e Russell Westbrook começaram a disputar diversas bolas e vibrar um contra o outro.

Após a virada, a equipe dos Nuggets não parou mais, mudou a estratégia e conseguiu quebrar a linha defensiva do Thunder, que tinha conseguido anular Jokic e Murray durante a maior parte do jogo em uma defesa em zona. Na reta final, o Oklahoma contou com o apoio do banco de reservas e virou o placar, enquanto o quinteto inicial do Denver ficou em quadra quase a partida toda e pareceu cansado. O placar final foi de 92 a 87.

Perto de alcançar os cem pontos, as equipes tiveram menos de 40% de aproveitamento nos arremessos de quadra e menos de 30% nos chutes de três pontos. Jokic foi o cestinha com 27 pontos, seguido por Shai, com 25.

Próximo jogo entre Thunder e Nuggets

O quinto jogo da série está marcado para esta terça-feira (13), às 22h30 (de Brasília) no Paycom Center, em Oklahoma.