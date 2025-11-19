Piqué promete mudanças drásticas para a Kings League Brasil; confira

Mal a poeira baixou após a emocionante final da Kings Cup Brasil, que coroou a Furia FC como grande campeã em cima do G3X, e a Kings League Brasil já projeta mudanças drásticas para o futuro. O ex-zagueiro Gerard Piqué falou sobre a possibilidade uma alteração estrutural que promete transformar a montagem dos elencos para as próximas edições: o fim do sistema de draft.

Piqué na Copa do Mundo de Clubes da Kings League (Foto? Manuel Queimadelos / Quality Sport Images / Kings League)

Em declaração recente, o espanhol foi categórico ao afirmar que o modelo de seleção de jogadores, inspirado nas ligas americanas, será descontinuado. A decisão marca uma nova era para a competição, logo após o domínio das equipes brasileiras na última etapa.

— O draft não existe em nenhuma liga e será excluído no Brasil — disparou Piqué.

O que muda para a Kings League Brasil?

Com a exclusão do draft, a expectativa revelada por Piqué é que a Kings League Brasil adote um modelo muito mais próximo do futebol profissional tradicional. As equipes devem passar a contar com 12 wildcards (jogadores convidados).

No formato original, os times, como a própria campeã Furia e o vice G3X, tinham uma base de jogadores selecionados via peneira e espaços limitados para estrelas convidadas. Com a mudança, os presidentes dos clubes terão liberdade total para montar seus elencos, contratando e convidando todos os 12 atletas de suas equipes.

A decisão visa aumentar ainda mais o nível técnico e a competitividade da liga, permitindo que as equipes montem verdadeiras "seleções" para tentar destronar a atual campeã.

